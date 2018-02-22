Порядка 150 тысяч россиян смогут досрочно проголосовать на выборах

Теги: Политика россия выборы 2018

Порядка 150 тысяч россиян - жители отдаленных и труднодоступных районов, вахтовики и моряки судов, которые 18 марта будут в плавании, - смогут досрочно проголосовать на президентских выборах. Об этом сообщили в четверг в Центральной избирательной комиссии. Пока же кандидаты на пост главы государства продолжают агитацию и встречаются с потенциальными избирателями.

Претенденты на главный пост в государстве продолжают знакомство с российскими регионами. Кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин в четверг побывал в Ростове-на-Дону. Он посетил предприятие "Ростсельмаш", лидирующее на рынке производства сельхозтехники, пообщался с его работниками, передает "ТВ Центр". Сегодня агромашины компании востребованы более чем в пятидесяти странах мира.

"Почему я пошел на выборы. Не потому что нечем заняться, но за державу обидно. Я считаю, что при всех успехах внешней политики нельзя забывать о политике внутренней. Не все у нас такие предприятия как "Ростсельмаш". Ну, не все. У нас много еще едва выживающих. А сколько у нас, извините, того ширпотреба, который некачественный идет из-за рубежа. Потому речь идет о необходимости реформировать принципиально внутреннюю социально-экономическую политику", - отметил Бабурин.

О необходимости изменения внутренней политики в ее экономической части в четверг говорил и кандидат от "КПРФ" бизнесмен Павел Грудинин. Он побывал на производстве акриловых ванн, душевых кабин и другой сантехники. Отметил, что здесь применяются новейшие российские технологии, которые во многом превосходят зарубежные. Все, по словам Грудинина, как в совхозе имени Ленина, который он сам возглавляет.

"Вот за такими предприятиями, как ваше и наше, как раз будущее. Но для того, чтобы предприятия развивались, нужно изменить экономическую ситуацию у нас в стране. Надо уменьшить тарифы. И, если вы почитаете нашу программу "20 шагов", то вы увидите, что там речь о том, что предприятия должны получить гораздо меньшие тарифы. Надо увеличить так называемый инвестиционный капитал. Надо уменьшить кредиты, чтоб предприятие могло развиваться", - сказал он.

Кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в рамках предвыборной кампании побывал в Великом Новгороде. Отметил недостаточно эффективную работу коммунальных служб по уборке города. Даже памятник Ленину, к которому Сурайкин с товарищами по партии возложили цветы, до последнего времени был занесен снегом. Пока соратники Максима Сурайкина сами не почистили монумент. Вместе с ними кандидат от "Коммунистов России" посетил местный МФЦ.

"Радует, конечно, что избиратели подают заявления, чтобы иметь возможность проголосовать на тех участках, где они будут, но, тем не менее, если говорить в целом, например, мы обнаружили, что здесь платится комиссия за услуги. 40 рублей за каждую госпошлину. На наш взгляд, это достаточно большая сумма, потому что, если человек 3-4-5 госпошлин заплатит, это уже 150-200-300 рублей, когда простой пенсионер получает 9-10 тысяч", - отметил Сурайкин.

В своих собственных пенсионных начислениях в четверг разбирался кандидат от "ЛДПР" Владимир Жириновский. Лидер либерал-демократов является пенсионером с 2006 года. Сегодня он познакомился с работой клиентского центра Пенсионного фонда России, поделился своим мнением о реформе в этой сфере. ЛДПР выступает против повышения пенсионного возраста и поддерживает индексацию выплат работающим пенсионерам. Кандидат в президенты также пожаловался сотрудникам центра: соцслужбы не балуют вниманием пенсионера Владимира Вольфовича.

"Я 12 лет пенсионер. Ни разу ко мне никто не приходил. Ни работник собеса. Может быть, я нуждаюсь, лекарства, дрова мне привезти, если я живу в сельской местности. А почему мне за стаж не платите? У меня стаж 60 лет, а почему мне медаль не дадите, что я 60 лет тружусь? Я просто работаю, каждый день хожу на работу. Вы мне ни разу ни одной путевки в дом отдыха не дали!" – сказал Жириновский.

В центральном штабе кандидата Владимир Путина в четверг приветствовали не просто очень известного пенсионера. Легендарного. В гости к волонтерам пришел герой России полковник Вячеслав Бочаров. Он принимал участие в освобождении заложников во время захвата школы в Беслане, в ходе которого получил тяжелое ранение. В преддверии 23 февраля доверенное лицо кандидата Путина Вячеслав Бочаров рассказал молодежи о героях современных конфликтов. Вместе они написали письма поддержки российским военнослужащим, которые сейчас находятся в Сирии. Открытки на ближневосточный фронт сегодня шлют во всех штабах кандидата Владимира Путина.

Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский встретился с военными экспертами, чтобы обсудить проблемы обороны и безопасности страны. По мнению Явлинского, в этой области еще есть над чем поработать. В ходе беседы он обозначил ключевые, на его взгляд, проблемы, которые нужно решать в сфере безопасности.

"Главной целью политики в области обороны и безопасности является защита суверенитета, национальных интересов и государственных границ России. Ключевым направлением, с моей точки зрения, военной внешней оборонной стратегии является такая политика, которая обеспечит равноправное участие России в коалиции наиболее развитых стран, у которых есть очевидные общие интересы. Эти общие интересы - борьба с терроризмом, борьба с распространением оружия массового уничтожения, недопущение крупных вооруженных конфликтов", - рассказал Явлинский.

На должность главы государства претендуют 8 человек. Выборы состоятся 18 марта. Центризбирком ожидает большого числа наблюдателей, в том числе и иностранных. На данный момент сотрудники дипмиссий США официально не обращались, чтобы получить приглашение и аккредитацию для наблюдения за ходом голосования. В ЦИК не исключают, что к посещению участков могут быть допущены дипломаты из Евросоюза. Они уже высказали свою заинтересованность в этом.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".