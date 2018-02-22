На территории московской больницы нашли снаряд времен ВОВ

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На территории городской клинической больницы №67 в Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Как сообщил источник в экстренных службах, на место направлены спасатели, ведется проверка.

На территории городской клинической больницы №67 в столице нашли снаряд времен войны. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Саляма Адиля, дом 2 на территории ГКБ №67 обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны", - сказал он.

По данным источника, к месту обнаружения снаряда направлены экстренные службы. По данному факту проводится проверка.