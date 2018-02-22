"Локомотив" обыграл "Ниццу" в 1/16 финала Лиги Европы

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Московский "Локомотив" оказался сильнее французской "Ниццы" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Подопечные Юрия Семина победили гостей со счетом 1:0, что позволило команде пройти в 1/8 финала турнира.

"Локомотив" вслед за ЦСКА стал участником 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает TVC.ru.

Подопечные Юрия Семина одолели французскую "Ниццу" в Москве со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Денисов.

В начале матча главная звезда гостей Марио Балотелли дважды попал в перекладину ворот Гилерме. Также "Ницца" имела еще несколько возможностей забить, но защитники "Локомотива" справились с этой проблемой.

Однако гол забил Игорь Денисов на 30-й минуте матча.

Во втором тайме железнодорожники играли лучше. Они создали несколько моментов у ворот Бенитеса, но забить не смогли. Один раз ворота гостей спасла штанга.

В первом матче "Локомотив" победил со счетом 3:2. Этот успех помог команде Юрия Семина выйти в 1/8 финала Лиги Европы вслед за ЦСКА, который накануне обыграл сербскую "Црвену Звезду".