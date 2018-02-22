Небензя откровенно рассказал о ситуации в Восточной Гуте

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости откровенно поговорить о ситуации в Восточной Гуте на фоне "массового психоза" мировых СМИ. По его словам, в пригороде Дамаска находятся тысячи непримиримых боевиков, взявших в заложники мирное население, и использующих людей как живой щит.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о реальной ситуации в Восточной Гуте. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на выступление дипломата на заседании Совбеза организации.

"Назрела необходимость откровенно поговорить о том, что происходит в этом пригороде Дамаска. Массовый психоз в мировых СМИ, скоординировано тиражирующих последние дни одни и те же слухи, совершенно не помогает пониманию ситуации", - сказал он.

По словам Небензи, согласия по проекту резолюции о 30-дневном перемири в Сирии нет. Дипломат подчеркнул, что авторы документа не могут ответить, как будет обеспечиваться соблюдение режима прекращения огня. По его словам, в Восточной Гуте остаются тысячи непримиримых боевиков.

"В Восточной Гуте продолжают оставаться несколько тысяч непримиримых боевиков, в том числе связанных с террористическими организациями, в первую очередь с "Джабхат Ан-Нусрой" (запрещена в России)", - сказал он.

Дипломат отметил, что российская сторона подготовила поправки к предложенной резолюции о перемирии. Небензя пояснил, что изменения направлены на то, чтобы документ был более реалистичным и осмысленным.