Путин: безопасность России полностью обеспечена

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Вооруженные силы России вышли на передовые места в мире по боеготовности, обеспечив безопасность страны. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества. Глава государства также отметил, что патриотизм является одной из черт характера российского народа, который всегда проявлял героизм для спасения Родины.

С Днем защитника Отечества поздравил в четверг Владимир Путин военнослужащих и ветеранов российских Вооруженных сил. Президент посетил торжественный вечер в Кремле, посвященный наступающему празднику, передает "ТВ Центр".

Глава государства отметил, что этот день отмечает вся страна, а в основе всенародной традиции - глубокие, искренние чувства уважения к тем, кто надежно обеспечивает обороноспособность России, защищает мирную жизнь граждан. Владимир Путин подчеркнул, что ратная служба почиталась в нашей стране во все времена. Россия не раз противостояла внешним угрозам, посягательствам на ее независимость, а солдаты, матросы, офицеры отважно защищали Родину. И побеждали не только силой оружия, но и силой духа.

"Патриотизм - в характере нашего народа. И мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, всегда сильнее любых, самых тяжёлых испытаний. Недавно мы отметили 75-летие Сталинградской битвы, в которой во всей полноте проявилось побеждающее единство армии и народа. Хотел бы ещё раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. У наших воинов блестящая подготовка. Они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца. События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружения и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена", - заявил президент.

И там же, в Кремле, Владимир Путин встретился с главами оборонных ведомств Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии. Российский президент отметил важность доверия между государствами в сфере военного дела. Он выразил надежду, что участники встречи во время визита в Москву смогут познакомиться с работой Минобороны России.