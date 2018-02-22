Вернувшиеся из плена жители ЛНР пожаловались на пытки на Украине

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​Представители самопровозглашенной ЛНР, которые были возвращены из заключения с территории подконтрольной Киеву, сообщили о пытках в украинских тюрьмах. Сообщение они передали на встрече с представителем мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионой Фрейзер.

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики провели встречу с представителем мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионой Фрейзер. Они передали обращения пленных, возвращенных в ЛНР из заключения с территории подконтрольной Киеву.

"Сегодня у нас состоялась очередная встреча с госпожой Фрейзер, обсуждались вопросы соблюдения прав человека на территории Украины. Ключевым вопросом, который был поднят, стало содержание в тюрьмах и колониях лиц, задержанных в связи с конфликтом", — рассказала на брифинге руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

По ее словам, обсуждались условия содержания удерживаемых лиц на подконтрольной Киеву территории и в ЛНР, передает РИА Новости.

Кобцева добавила, что от лиц, которые были освобождены 28 декабря в рамках последнего обмена, Фрейзер были переданы обращения. Они призвали к соответствующей реакции от международной общественности и миссии ООН по правам человека на пытки и нарушения прав человека. В частности, имелись ввиду "условия содержания, предоставление медицинской помощи, питание".

Также на встрече обсуждались вопросы адаптации людей, освобожденных из плена, поиска на территории ЛНР пропавших без вести и гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса.

В ЛНР отметили, что в рамках переданных обращений должно быть проведено расследование.