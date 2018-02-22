На МКАД образовалась девятикилометровая пробка

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Пробка длиной 9 километров образовалась на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до улицы Маршала Катукова. По данным портала "Яндекс.Пробки", на данном участке можно потерять 48 минут.

Пробка длиной девять километров образовалась на внутренней стороне МКАД. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на портал "Яндекс.Пробки".

"Пробка длиной 9 км зафиксирована на внутренней стороне МКАД от ул. Молодогвардейская до ул. Маршала Катукова", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, потерять на данном участке можно 48 минут, что на 42 минуты больше обычного.