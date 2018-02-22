"Зенит" обыграл "Селтик" и прошел в 1/8 финала Лиги Европы

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Петербургский "Зенит" разгромил шотландский "Селтик" со счетом 3:0 в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Команда Роберто Манчини прошла в 1/8 финала турнира вслед за ЦСКА и "Локомотивом".

Футбольный клуб "Зенит" присоединился к московским ЦСКА и "Локомотиву", пройдя в 1/8 финала Лиги Европы. Команда Роберто Манчини разгромила на своем поле шотландский "Селтик" со счетом 3:0, передает TVC.ru.

Мячи за питерцев забили Бранислав Иванович, Далер Кузяев и Александр Кокорин. В отличие от матча в Глазго, в котором россияне проиграли со счетом 0:1, в Петербурге "Зенит" не дал создать британцам ни одного опасного момента.

Ранее ЦСКА обыграл сербскую "Црвену Звезду", а "Локомотив" разобрался с французской "Ниццей".