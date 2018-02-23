Загитова принесла России первое золото на ОИ-2018

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Фигуристка Алина Загитова принесла российской сборной первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане. В сумме за короткую и произвольную программы она набрала 239,57 балла. Серебро также завоевала представительница нашей страны Евгения Медведева.

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла соревнования в одиночном катании у женщин на Олимпиаде в Пхенчхане с результатом 239,57 балла за короткую и произвольную программы. Об этом сообщает Championat.com.

Серебро завоевала еще одна российская спортсменка Евгения Медведева. Ее результат – 238,26 балла. Бронзовую награду выиграла представительница Канады Кейтлин Осмонд с результатом 231,02 балла.

Таким образом, Загитова принесла российской сборной первую золотую медаль на Играх в Пхенчхане.