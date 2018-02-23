Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Кузбассе

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В Кузбассе произошла авария с участием автобуса и грузовика. В результате ДТП шесть человек погибли и еще 14 получили различные травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

Крупное ДТП произошло этой ночью в Чебулинском районе Кузбасса. Жертвами столкновения автобуса и грузовика стали шесть человек. Ещё 14 пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, автобус занесло на трассе, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Уже установлено, что автобус принадлежал предпринимателю из Красноярска и перевозил туристов на базу отдыха в посёлок Шерегеш. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения".