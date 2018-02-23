Жители России отмечают День защитника Отечества

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23 февраля в России отмечают День Защитника Отечества. Ровно 100 лет назад начался прием добровольцев в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. По всей стране проходят исторические реконструкции, парады, митинги и выставки военной техники.

Россия отмечает День защитника Отечества. Ровно 100 лет назад начался прием добровольцев в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии, передает "ТВ Центр".

По всей стране проходят исторические реконструкции, парады, митинги и выставки военной техники. Первыми праздник встретили на Дальнем Востоке. В приморской столице жители возложили цветы к Вечному огню. А прямо на набережной всех желающих угощали настоящей солдатской кашей.

Сотни красных гвоздик несут и к памятнику маршалу Жукову в Екатеринбурге.

Также более 500 мероприятий запланированы в Москве. В церемонии в Александровском саду примет участие Владимир Путин. Накануне президент лично поздравил военных на торжественном вечере в Кремле. Пожелания в День защитника Отечества звучат даже из космоса.

"23 февраля - настоящий праздник каждого, кто любит свою страну, каждого, кто готов на подвиг ради мирного неба над головой, ради счастья детей. Поздравляем и женщин, наших подруг, благодаря которым у нас - мужчин - есть цель в жизни", - сказал космонавт Александр Мисуркин.

"23 февраля мы скорбим о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Вы навсегда в наших сердцах. Огромное спасибо всем, кто служит Родине, благодаря вам мы спокойно работаем здесь, в космосе! С праздником", - отметил космонавт Александр Шкаплеров.