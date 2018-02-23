Герой Советского союза Василий Решетников рассказал о своих подвигах

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65 лет защищал нашу Родину в воздухе герой нашего следующего сюжета. Василий Решетников - герой Советского Союза, совершивший 307 боевых вылетов, рекордсмен по дальним перелётам и количеству лет, проведённых за штурвалом. В свои 98 лет он полон энергии и творческих планов.

С портрета смотрит молодой офицер. Еще нет и 30 лет, а на груди уже звезда героя. Эта картина для Василия Решетникова дороже сотен фотографий. Потому что возвращает в те времена, когда все только начиналось, передает "ТВ Центр".

"Я не собирался быть летчиком. У меня были другие планы. Но на комсомольском медосмотре сказали, что у меня здоровье для авиации. Все остальное отошло в сторону. Я отбросил все. Все, к чему я стремился. Я вдруг загорелся", - сказал Решетников.

Война застала летчика в глубоком тылу. Первоначально приказа задействовать дальнюю авиацию не было. Но к 42-му году разработана уникальная воздушная операция. Враг еще под Москвой, а наши дальние бомбардировщики ИЛ-4 уже бомбят Берлин. С аэродрома в Серпухове взлетали по вечерам, чтобы в ночной темноте наносить точные, ювелирные удары. Один полет - это около десяти часов неподвижно за штурвалом.

"Берлин защищался очень сильно. Там было несколько дивизий зенитной артиллерии", - отметил Решетников.

Ас опытным путем вычислил наиболее безопасный эшелон для полета. Высота - пять тысяч метров. Ниже нельзя. Город закрывали аэростаты люфтваффе. Выше - есть опасность попасть под разрывы зенитных снарядов.

Мы купались в этом огне, но прорывались к целям. Разрывы снарядов. Они рвались где-то над головой. Конечно, была опасность попасть под осколки. Главное - была опасность попасть под прямое попадание", - подчеркнул Решетников.

Уйти невредимым - задача не менее сложная, чем добраться до целей. Немцы отправляли в погоню быстрые истребители. Василий Решетников много раз уничтожал противника в воздушных боях. Но был сбит и сам. Однажды самолет развалился на части. Катапультировавшийся пилот оказался за линией фронта. Из тыла врага добирался до своих неделю. Семь дней по лесам и болотам, питаясь ягодами.

Профессионализм и отвага молодого летчика не остались незамеченными. В 43-ем Василию Решетникову присвоено звания Героя Советского Союза. После войны летчик-испытатель стоял у истоков дальней авиации нового поколения. Воздушный строй в то время пополнили стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-95 и ТУ-160. Василий Решетников испытывал эти машины, буквально жил в конструкторском бюро Туполева. Позже на ТУ-95 он установил мировой рекорд.

"Без дозаправки в воздухе я пролетел 17150 километров. Это был мировой рекорд. Такой дальности не давали даже хваленые американские самолеты", - сказал Решетников.

На счету аса 307 боевых вылетов. Однажды американский переводчик во время поездки Решетникова в штаты не поверил в такое количество и сократил число до 37-ми. Потом долго извинялся. Свой крайний, как говорят авиаторы, полет за штурвалом летчик совершил в возрасте 83-х лет. И это еще один мировой рекорд.

Сегодня Василий Решетников - человек и самолет. Именем легендарного пилота назван один из ТУ-160. Сам Василий Васильевич пишет книги и готовится к большому юбилею. В следующем году асу, герою Советского союза исполнится сто лет.

Павел Прокопенко, Дмитрий Панов, Константин Кузнецов, "ТВ Центр".