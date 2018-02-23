Сотрудники Air France устроили забастовку в аэропорту в Париже

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Масштабная забастовка сотрудников Air France в парижском аэропорту "Шарль де Голль" привела к столкновениям с полицией. Несколько сотен протестующих собрались около штаб-квартиры авиакомпании с требованием повышения зарплаты.

Столкновениями с полицией завершилась масштабная забастовка сотрудников Air France в парижском аэропорту "Шарль де Голль", передает "ТВ Центр".

Несколько сотен протестующих собрались около штаб-квартиры авиакомпании с требованием повышения зарплаты. По словам организаторов, за минувший год оклады топ-менеджеров компании выросли почти на 70 процентов, но для большинства работников они остались прежними. В какой-то момент участники акции попытались прорвать полицейский кордон. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Из-за забастовки Air France пришлось отменить четверть внутренних и международных рейсов.