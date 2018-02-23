Новый поезд "Александр Печерский" отправился в первый рейс

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Из Москвы в Ростов-на-Дону отправился новый поезд "Александр Печерский" - в память героя Великой Отечественной войны. В вагонах состава размещены плакаты, рассказывающие о его жизни.

Российское военно-историческое общество и РЖД запустили совместный проект в память о подвиге Александра Печерского - героя Великой отечественной войны, передает "ТВ Центр".

"Мы призваны, в том числе давать молодому поколению вот эти знания о наших героях. Потому что эти герои составляют нашу сущность, нашу историческую идентичность. Пока они есть эти маяки памяти, мы можем гордиться ими", - сказал советник министра культуры России Михаил Мягков.

Теперь имя героя будет носить один из пассажирских поездов, который курсирует между Москвой и Ростовом-на-Дону. В вагонах состава размещены плакаты, рассказывающие о жизни Александра Печерского. 75 лет назад ему удалось организовать восстание заключенных и побег из концлагеря "Собибор". Затем он примкнул к партизанам и продолжил сражаться с фашистами. Именной поезд накануне отправился в свой первый рейс с Казанского вокзала.