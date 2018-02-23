Сборная России по хоккею вышла в финал ОИ-2018

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Российские хоккеисты разгромили чехов в полуфинале Олимпиады в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 3:0. В финале сборная России встретится с победителем пары Канада - Германия.

Сборная России обыграла команду Чехии в полуфинале Олимпийского хоккейного турнира. Об этом сообщает TVC.ru.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу российских хоккеистов. В составе нашей команды шайбы забрасывали Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.

В финальном матче сборная России встретится с победителем пары Канада – Германия. Игра за золото Олимпиады в Пхенчхане состоится 25 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.