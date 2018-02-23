Госдума пригласит на выборы президента 243 иностранных наблюдателя

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нижняя палата пригласит на выборы президента России 243 наблюдателя из 74 стран. Выборы главы государства состоятся 18 марта.

Государственная дума России пригласит 243 представителя из 74 стран стать наблюдателями на предстоящих выборах главы государства. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Госдума приглашает на выборы президента России 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров", - приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Президентские выборы пройдут 18 марта. Кандидатами на пост главы государства стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.