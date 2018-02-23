Российская бобслеистка Сергеева подозревается в употреблении допинга
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Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Об этом рассказали в делегации "Олимпийских атлетов из России". Отмечается, что решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту.
Российская бобслеистка Надежда Сергеева подозревается в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает Championat.com.
"Делегация ОСР получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту.
Ранее CAS лишил российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей Олимпиады в Пхенчхане и аннулировал их результаты из-за нарушения Крушельницким антидопинговых правил. 18 февраля в его допинг-пробе нашли мельдоний.
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