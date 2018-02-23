Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Теги: Москва собянин праздник мэр память
В День защитника отечества мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. На церемонии присутствовали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и члены правительства Москвы, а также военнослужащие роты почетного караула.
Мэр столицы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщает "Интерфакс".
На церемонии возложения венков и цветов присутствовали председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и члены правительства Москвы, председатель московского Комитета ветеранов генерал-майор Иван Слухай, а также военнослужащие роты почетного караула.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Он подошел к венку, расправил ленты и на несколько секунд задержался, отдавая дань уважения всем погибшим защитникам нашей страны.
Новости по теме Тверская, 13
-
22 февраля 2018
Собянин встретился со студентами в Российском университете транспорта
-
22 февраля 2018
Собянин: в Москве строится по 100 километров дорог в год
-
22 февраля 2018
Собянин поможет незрячему школьнику поступить на химфак
-
21 февраля 2018
Москва будет развивать взаимоотношения с бизнесом Франции