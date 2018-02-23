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В День защитника отечества мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. На церемонии присутствовали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и члены правительства Москвы, а также военнослужащие роты почетного караула.

Мэр столицы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщает "Интерфакс".

На церемонии возложения венков и цветов присутствовали председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и члены правительства Москвы, председатель московского Комитета ветеранов генерал-майор Иван Слухай, а также военнослужащие роты почетного караула.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Он подошел к венку, расправил ленты и на несколько секунд задержался, отдавая дань уважения всем погибшим защитникам нашей страны.