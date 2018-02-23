В московском Музее Победы наградили победителей конкурса "Делай, как я!"

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В пятницу в столичном Музее Победы прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Делай, как я!". Он ежегодно проходит среди преподавателей и руководителей военно-патриотических объединений.

В Музее Победы на Поклонной горе в пятницу состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Делай, как я!", передает "ТВ Центр".

Он ежегодно проходит среди преподавателей и руководителей военно-патриотических объединений. Их воспитанники должны показать свои навыки и отличную спортивную подготовку. Участников соревнования в телеграмме поприветствовал Владимир Путин. Президент отметил, что благодаря этому конкурсу повышается профессионализм наставников и качество патриотического воспитания молодежи.