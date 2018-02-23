Путин передал Звезду Героя России родственникам летчика Филипова

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Владимир Путин передал "Золотую звезду" Героя России родственникам погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Кроме того, госнаграды получили авианесущей крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", Краснознаменный Южный военный округ и гвардейский ракетный крейсер "Варяг".