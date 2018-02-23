Стали известны соперники российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы
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В 1/8 финала Лиги Европы московский футбольный клуб ЦСКА сыграет с французским "Лионом", петербургский "Зенит" встретится с германским "Лейпцигом", а столичный "Локомотив" сразится с мадридским "Атлетико".
Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала футбольной Лиги Европы сезона 2017/2018. Об этом сообщает Championat.com.
Полностью пары всех участников выглядят следующим образом:
"Лацио" – "Динамо" (Киев)
"РБ Лейпциг" – "Зенит"
"Атлетико" (Мадрид) – "Локомотив"
ЦСКА – "Лион"
"Марсель" – "Атлетик" (Бильбао)
"Спортинг" (Лиссабон) – "Виктория" (Пльзень)
"Боруссия" (Дортмунд) – "РБ Зальцбург"
"Милан" – "Арсенал" (Лондон)
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 8 марта. Ответные встречи пройдут 15 марта.