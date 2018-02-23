Стали известны соперники российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы

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В 1/8 финала Лиги Европы московский футбольный клуб ЦСКА сыграет с французским "Лионом", петербургский "Зенит" встретится с германским "Лейпцигом", а столичный "Локомотив" сразится с мадридским "Атлетико".