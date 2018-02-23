В МИД рассказали о пресечении поставок кокаина из Аргентины в Европу

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Мария Захарова заявила, что российские и аргентинские правоохранительные органы провели совместную операцию по пресечению поставок крупной партии кокаина из Аргентины в Европу. По данному делу задержаны подозреваемые граждане обоих государств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина из южноамериканской страны на европейский рынок.

"В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, и дело впоследствии будет передано в суд", - сказала Захарова.

Как сообщается на сайте российского ведомства, груз был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. По данным МИД, наркотические вещества принадлежали закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.

Захарова также отметила "высокую степень эффективности взаимодействия, установившегося в ходе проведения этой операции между российскими и аргентинскими правоохранительными органами, в частности, с министерством безопасности Аргентины и его министром Патрисией Буллрич".