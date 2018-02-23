Лавров: Россия готова поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии

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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии, однако в ней нет гарантий перемирия. По его словам, Москва готова согласовать текст для того, чтобы данный документ был действенным и основанным на гарантиях всех сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова поддержать проект резолюции Совета безопасности ООН по перемирию в Сирии, однако документ не дает гарантий, что боевики будут это перемирие соблюдать. Об этом сообщает "Интерфакс".

"При этом ответов на вопрос, а где гарантии, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, и где гарантии, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска, - гарантий таких нам не дают", - сказал Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что для того чтобы эта резолюция была действенной, российская сторона готова согласовать текст, который будет основан на гарантиях всех, кто находится внутри Восточной Гуты и в других регионах Сирии.