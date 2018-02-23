Сборная Германии по хоккею сыграет с Россией в финале ОИ-2018

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Хоккейная сборная Германии обыграла команду Канады в полуфинале ОИ-2018. Встреча завершилась со счетом 4:3. В финале Германия встретится со сборной России. Игра состоится 25 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.