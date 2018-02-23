Сборная Германии по хоккею сыграет с Россией в финале ОИ-2018
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Хоккейная сборная Германии обыграла команду Канады в полуфинале ОИ-2018. Встреча завершилась со счетом 4:3. В финале Германия встретится со сборной России. Игра состоится 25 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.
Сборная Германии по хоккею сенсационно обыграла команду Канады в полуфинале Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщает TVC.ru.
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе германских хоккеистов шайбы забрасывали Брукс Мацек, Маттиас Плахта, Франк Мауэр и Патрик Хагер. У канадцев отличились Жильбер Брюле, Мэт Робинсон и Дерек Рой.
В финале сборная Германии встретится с командой России. Игра состоится 25 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.