Трамп объявил о вводе крупнейшего пакета санкций против КНДР

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Дональд Трамп заявил, что США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР. Отмечается, что в новый ограничительный список попадут 56 судов, судоходных и торговых компаний.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вводит крупнейший пакет санкций против Северной Кореи. Об этом сообщается в выдержках из отрывков речи американского лидера, которую распространил Белый дом.

"Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил", - приводит слова Трампа РИА Новости.

Отмечается, что в новый ограничительный список попадут 56 судов, судоходных и торговых компаний. В Соединенных Штатах полагают, что все они помогают КНДР избегать санкций.