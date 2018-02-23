Трамп объявил о вводе крупнейшего пакета санкций против КНДР
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Дональд Трамп заявил, что США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР. Отмечается, что в новый ограничительный список попадут 56 судов, судоходных и торговых компаний.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вводит крупнейший пакет санкций против Северной Кореи. Об этом сообщается в выдержках из отрывков речи американского лидера, которую распространил Белый дом.
"Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил", - приводит слова Трампа РИА Новости.
Отмечается, что в новый ограничительный список попадут 56 судов, судоходных и торговых компаний. В Соединенных Штатах полагают, что все они помогают КНДР избегать санкций.
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