Водитель въехал в группу людей во время салюта в Новосибирске

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Два человека погибли и еще трое пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в Новосибирске. По словам очевидцев, водитель иномарки якобы засмотрелся на праздничный салют и поэтому выехал на тротуар.

Водитель автомобиля Honda выехал на тротуар и сбил пятерых человек в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.

"В 21:00 в районе площади Лыщинского в Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V. Пешеходы шли по тротуару. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительным данным, три человека пострадали – двое взрослых и ребенок. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. По словам очевидцев, водитель иномарки якобы засмотрелся на праздничный салют и поэтому выехал на тротуар.