МЧС предупреждает жителей московского региона о 32-градусных морозах

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Предстоящей ночью в Московской области местами ожидается мороз до минус 32 градусов. В МЧС советуют гражданам воздержаться от продолжительного пребывания на улице.

В ночь на субботу в Московской области ожидается понижение температуры местами до минус 32 градусов. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС России.

"Согласно прогнозу погоды в ночь с 23 на 24 февраля в Московской области ожидается понижение температуры местами до минус 32 градусов, гололедица, местами небольшой снег", - говорится в сообщении.

В МЧС советуют гражданам воздержаться от продолжительного пребывания на улице. Во избежание переохлаждения или обморожения, следует надевать теплую одежду и обувь. Лицо и руки рекомендуется смазать защитным жирным кремом.