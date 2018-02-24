Боевики препятствуют выходу мирных жителей из Восточной Гуты

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Обстановка в сирийской Восточной Гуте остается тяжелой. Боевики по-прежнему препятствуют выходу мирных жителей с подконтрольных территорий. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон. Отмечается, что продолжаются провокационные обстрелы сирийской столицы.

Обстановка в Восточной Гуте в Сирии остается тяжелой, боевики препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

"В течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия и в пригороде Дамаска - Восточной Гуте. Обстановка в Восточной Гуте остается тяжелой. Группировки незаконных вооруженных формирований продолжают препятствовать выходу населения с подконтрольных территорий, многим мирным жителям требуется срочная медицинская помощь", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Продолжаются и провокационные обстрелы сирийской столицы. Накануне одна из ракет боевиков взорвалась в жилом квартале Дамаска рядом с мечетью Салах-Аддина, когда верующие собрались на намаз. По меньшей мере два человека погибли, около 40 получили ранения.

Российский Центр по примирению призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и строго выполнять требования Меморандума о создании зон деэскалации.

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