Кучма: Украина никогда не была полноценным государством

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Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а народ страны сегодня находится в ужасном положении. Об этом рассказал бывший украинский президент Леонид Кучма.

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что его страна "никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно".

По его словам, к такому положению Украину привели депутаты Верховной рады и политическая элита страны. "Семьдесят пять процентов валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что, объявлять дефолт?" — цитирует Кучму "Украина.ру".

В июне прошлого года Кучма заявил, что Европа "ставит на колени" Украину, так как рассматривает ее только как сырьевой придаток. По его словам, в последние годы украинская экономика находится в серьезном кризисе и практически не развивается.

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