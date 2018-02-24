МИД: Киев нацелен на силовое решение конфликта в Донбассе

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Украинский закон о реинтеграции Донбасса легализует использование украинской армии против мирного населения. Об этом сообщили в субботу в МИД России. В ведомстве выразили надежду, что Запад повлияет на Киев, чтобы не допустить гибельный для Украины сценарий, чреватый непредсказуемыми последствиями.

Департамент информации и печати МИД России в субботу дал комментарий в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона о так называемой реинтеграции Донбасса.

"Подписав упомянутый закон, П.Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны". Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", - отметили в ведомстве.

В МИД выразили надежду, что Запад сумеет употребить имеющееся у него влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария.

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" Порошенко подписал 20 февраля. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". По словам украинского лидера, закон не нарушает никаких международных обязательств республики, в том числе минские договоренности.

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