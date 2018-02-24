Российские лыжники выиграли серебро и бронзу в марафоне

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Сразу две медали нашей сборной на Олимпийских играх в Пхенчхане в субботу принесли российские лыжники. В масс-старте на 50 километров Александр Большунов завоевал серебро, Андрей Ларьков взял бронзу. Напряжённая борьба за первое место шла до последних секунд. Большунов вырвался вперёд, но на финише совсем немного уступил сопернику из Финляндии.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров классическим стилем с общего старта на Олимпийских играх в Пхенчхане. Бронза достала еще одному представителю нашей страны Андрею Ларькову, сообщает "ТВ Центр".

Олимпийским чемпионом стал финн Ииво Нисканен, который опередил Большунова на последнем километре гонки и выиграл у россиянина почти 19 секунд.

25 февраля в финальном матче российские хоккеисты сразятся за золото с командой Германии. Третье место турнира разыграют в субботу между собой сборные Чехии и Канады.

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