Синоптики предупредили о сильных морозах на следующей неделе

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Сильные морозы обрушились сразу на несколько российских регионов. Из-за метели в Южно-Сахалинске закрылся аэропорт. Задержаны и отменены десятки рейсов. Аномальные холода пришли также в Омскую, Волгоградскую, Челябинскую, Московскую области.

Календарная зима как будто не собирается сдавать позиции. В конце февраля в столицу снова пришли крещенские морозы. Минувшие ночи синоптики уже назвали самыми холодными за всю зиму. Но на этом испытания холодом для москвичей не заканчиваются, передает "ТВ Центр".

Арктический циклон принесет в Москву новую порцию холодного воздуха и на следующей неделе. Рекордные холода также ожидаются в Санкт-Петербурге, Вологодской, Кировской, Липецкой и Архангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе, Чувашии, Мордовии. Среднесуточная температура будет ниже нормы как минимум на 10 градусов.

А в аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели и плохой видимости задержаны несколько рейсов. Не выпускают самолеты в Хабаровск, Южно-Курильск, Владивосток, Москву, Сеул. Задержаны прилеты из других городов. Спасатели рекомендуют пережидать такие холода дома. Тем более, на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Количество диагностированных в России случаев заболевания свиным гриппом за неделю увеличилось почти в два раза.

А вот там, где снег уже успел растаять, пока мало поводов для радости. В Приморском крае установилась сухая погода. За сутки там зарегистрировано около 20 очагов природных пожаров. Спасатели совместно с лесной охраной патрулируют ситуацию с воздуха.

Пока ситуация находится на контроле МЧС. Нет угрозы для населенных пунктов. Но спасатели рекомендуют не забывать о мерах безопасности не только на морозе, но и при таком значительном потеплении.

Елена Сахно, "ТВ Центр".