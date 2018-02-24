Российские военные доставили в школу в сирийском Хомсе теплые вещи

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Несмотря на провокации, наши военные организуют в Сирии новые гуманитарные акции. Сотрудники Центра по примирению сторон посетили одну из школ в провинции Хомс, куда привезли тёплые вещи и, конечно, подарки.

Почетный караул в национальных костюмах - в честь российских военных. "Кричалка" - это такое "добро пожаловать", только на арабском. Во дворе наших уже ждет целая культурная программа, передает "ТВ Центр".

Уроков, понятное дело, когда привезли столько подарков, уже не будет. Веселье перекинулось и на соседние балконы напротив и на крыши. На стенах рисунки детворы. Маленьким художникам, танцорам, певцам и просто зрителям офицеры Центра примирения привезли теплую одежду. И еще яркие одеяла. 700 комплектов. От российских военных и общественных фондов. Хватит всем.

"Сегодня здесь присутствуют дети соответственно, кто имеет в семье погибших и раненых, плюс ко всему, сегодня Центром по примирению проводится медицинское обследование, врачи-профессионалы с российской стороны дают консультации детям, эти консультации в местных больницах очень дорогостоящие, поэтому в очередной раз российская сторона протягивает руку дружбы сирийскому народу", - рассказал представитель ЦПВС Дмитрий Неутолимов.

Школу восстановили недавно. Ремонт еще не окончен. Здание во время войны оказалось едва ли не в центре боевых действий. Террористы забрасывали квартал самодельными фугасами, прекрасно зная, что снаряды могут угодить в классы.

"Их главной целью было уничтожить целое поколение, но мы продолжали уроки, во время обстрелов дети очень пугались, боялись, рядом падали мины, заминированные машины взрывались, спасибо, что вы помогли остановить этот кошмар", - говорит директор школы Суляфа Тараф.

Кошмары войны постепенно забываются. Детвора сегодня радуется жизни. И конечно, обновкам, на которые даже в полных семьях, а тем более, тех, где малыши остались без отцов, просто нет денег. Как впрочем, в это послевоенное время и на обычные подарки.

Колонны с гуманитарными грузами для детей и взрослых в Хомс, Хаму, Дейр эз-Зор выходят почти каждый день. В субботу еще одну партию доставили уже в Латакию в горную деревню, где люди тоже живут очень бедно, а среди школьников как минимум четверть – сироты.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.