На Украине расследуют появление красных флагов на параде в Кривом Роге

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На Украине в субботу вступает в силу закон о реинтеграции Донбасса. Как заявили в российском МИД, этим документом Пётр Порошенко фактически развязал руки "партии войны". Между тем, в Днепропетровской области начали расследование по факту использования советской символики во время марша 23 февраля.

На фоне танков образца Великой Отечественной войны маршируют колонны в красных шароварах. Так Кривой Рог отмечал 74-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Но погружение в историю вышло с преступной ошибкой. По центральной улице города пронесли советские знамена, запрещенные на Украине законом о декоммунизации. Причем, стяги были не в руках реконструкторов, а воинов действующей Нацгвардии. Бойцам теперь грозит трибунал.

Ошибка тем досаднее, что совпала по времени с докладом главного идеолога закона о декоммунизации. Владимир Вятрович рассказал, что за последние годы на Украине переименованы почти тысяча городов и сел и 52 тысячи улиц, чьи названия напоминали о советском прошлом. Один из ярких примеров: Днепропетровск - теперь Днепр. Но комиссия не собирается останавливаться на достигнутом. В планах – отменить выходной день 9 мая. Чтобы у потомков победителей не было повода выходить на улицы с георгиевскими лентами. И даже переименовать Верховную Раду, то есть "Верховный совет" в переводе на русский, в Национальное собрание.

Инициатива, по мнению авторов, должна сплотить народных депутатов, которые хоть и реже, но по-прежнему время от времени сходятся в рукопашных. Однако бывший президент Украины Леонид Кучма убежден: дело не в названии парламента, а в его составе.

Однако топонимика для некоторых патриотов важнее экономики. На имя Петра Порошенко поступила петиция о переименовании Автономной республики Крым. Российский регион активисты предлагают официально называть Крымской областью.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".