В Брюсселе завершился неформальный саммит ЕС

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Серьёзные финансовые проблемы, неизбежные после "Брексита", обсудили на неформальном саммите лидеры стран Евросоюза. Единственный выход в Брюсселе видят в переходе к жёсткой экономии.

Собираясь в Брюсселе без Терезы Мэй, лидеры стран Евросоюза всячески демонстрировали, что ее отсутствие их как будто не заботит. Премьер Нидерландов Марк Рютте громко смеялся. Хотя на неформальный саммит на самом деле все приехали говорить о серьезных проблемах - как жить в единой Европе после "Брексита". Президент Литвы Даля Грибаускайте шла в гробовом молчании - словно понимая, что в стране придется еще туже затянуть пояса. И даже Эммануэль Макрон, обычно стремящийся перехватить инициативу у Ангелы Меркель, в этот раз перед журналистами предоставил ей право отвечать первой - как и чем закрывать финансовую брешь в общем бюджете ЕС.

"Есть страны, которые очень активно участвуют в решении проблем беженцев. Конечно, это требует серьезного финансирования, которое бы обеспечивало школьное обучение, проживание, профессиональную переподготовку мигрантов. И это, в свою очередь, может стать еще одним критерием. И некоторые страны таким образом будут вносить больший вклад, чем другие - ведь в будущем эти затраты тоже повлияют на бюджет Евросоюза", - заявила Меркель.

Этим Ангела Меркель словно дала понять - брать на себя роль финансового локомотива для остальных европейских экономик Германия не намерена. Великобритания сейчас донор общего бюджета, она дает почти десятую часть доходов - 13 миллиардов евро в год. Хотя взамен получает гораздо меньше - это и подтолкнуло Лондон к выходу из ЕС. После 2020 года взносы из Королевства перестанут поступать. Семилетний бюджет, по которому будет жить Европа, спешно перекраивают. Под ударом оказалась даже всегда сытая евробюрократия.

"Бюджетная ситуация действительно трудная. Поэтому лидеры поддержали идею о том, что меньше стран означает меньше мест в Европарламенте. У Великобритании - 73 мандата, но мы готов сократить только 46 после "Брексита", сохранив оставшиеся 27 в перспективе для новых членов Евросоюза", - отметил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Правда, рассчитывать на новые финансовые потоки вряд ли придется - на вступление в ЕС сейчас претендуют Македония, Сербия, Черногория, а экономика на Балканах сама нуждается в инвестициях. Лишних денег, впрочем, нет и у более состоятельных стран. Увеличить свои взносы в евробюджет на неформальном саммите пока согласились только 14-15 государств - и то лишь на словах, но это только половина всего Евросоюза. Поэтому глава теряющего места Европарламента анонсировал новые налоги, а председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер - секвестирование ключевых программ.

Сокращение расходов, в том числе на экопрограммы, уже вызвало возмущение активистов. На митинге в Брюсселе они вышли с масками лидеров ЕС, рты на которых закрыли бабочками - как в знаменитом фильме "Молчание ягнят". Это стало, пожалуй, лучшей иллюстрацией того, как маниакально Евросоюз ищет новых жертв своей политики.

Борис Иванин, "ТВ Центр".