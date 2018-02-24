Силуанов оценил повышение рейтинга России до инвестиционного

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Международное агентство Standard and Poor's (S&P) повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного. Эксперты дали нашей экономике стабильный прогноз.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило суверенный рейтинг России. Это означает, что наша страна вернула себе статус надежного заемщика. В Министерстве финансов это решение назвали логичным и предсказуемым. И в ближайшее время ожидают роста интереса к российским ценным бумагам, отмечает РИА Новости.

"Видим достаточную стабильность курса рубля в условиях изменения цен на нефть. Видим, что бюджет исполняется, устойчиво выполняет все обязательства. Поэтому с учетом наших планов, с учетом прогнозов социально-экономического развития, бюджетных проектировок, безусловно, Россия давно уже заслуживала инвестиционного рейтинга", - отметил министр финансов Антон Силуанов.