Ресин проверил строительство храмового комплекса на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы строится храмовый комплекс в честь святителя Димитрия - митрополита Ростовского.

Ход работ по строительству храмового комплекса на юго-востоке столицы в субботу проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

К этому моменту на улице Вострухина возведен дом причта. Там идут внутренние отделочные работы. Закончены стены храма. Строители делают кровлю и укладывают необходимые коммуникации.