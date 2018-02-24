Политолог: США публично шантажируют Россию

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Дефицит американского лидерства наблюдается по всей планете. Так пишет Financial Times и подчеркивает: острее всего последствия ослабления влияния США ощущаются на Ближнем Востоке, где союзники и враги американцев поняли, что могут действовать безнаказанно.

Дональд Трамп признан худшим президентом за всю историю США – причём, на последнюю строчку 45-го хозяина Белого дома поставили не российские эксперты или хакеры, и даже не демократы США, а члены Американской ассоциации политических наук, отмечает "ТВ Центр". 170 участников опроса оценивали величие президентов США по шкале от 1 до 100 баллов – Трамп набрал чуть больше 12. Предыдущий президент США Барак Обама оказался на восьмом месте – у него – 71 балл, а первое место занял Авраам Линкольн – у него 95 баллов. Трамп этот рейтинг никак не прокомментировал – даже не назвал его фейковой новостью. Но без сравнений на этой неделе всё же не обошёлся. Трамп активно доказывал, что он лучше Обамы, вернее, жёстче.

"Я более жёсткий по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты", - написал он в Twitter.

Все остальные заявления, которые противоречат этому утверждению, Трамп призвал считать фейковыми новостями. А о том, как именно Трамп проявляет жёсткость по отношению к России, уже поясняла пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"В первый год президент был чрезвычайно жестким в отношении России, больше, чем Обама за все 8 лет. Он смог добиться выделения 700 миллиардов долларов для армии США, помог наладить поставки энергоресурсов в Восточную Европу. Я могу заверить вас, что Россия не в восторге от этого. Он оставил и поддержал санкции, введенные администрацией Обамы, и закрыл три дипломатических представительства США в России", - заявила она.

Ну а на другом брифинге для журналистов уже официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт похвасталась размером ущерба, который якобы нанесён России благодаря введению ограничительных мер в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

"Мы удовлетворены тем фактом, что ряд стран прекратили покупку российских материалов и товаров. Мы считаем, что нам удалось остановить транзакции на сумму более 3 миллиардов долларов. Отмена этих сделок, по сути, является наказанием России", - отметила Науэрт.

А главное, Науэрт раскрыла тайну, каким образом Вашингтон добивается таких результатов. Как выяснилось, в этом вопросе обходятся уже без хваленой американской демократии и, тем более, без права выбора.

"Всем нашим миссиям были даны инструкции провести переговоры с правительствами принимающих сторон насчёт нового закона CAATSA, объяснить этим государствам, с чем они могут столкнуться, если их компании или физические лица будут вовлечены в деятельность, выходящую за установленные рамки и вносящую позитивный вклад в российский оборонный сектор, в разведывательные структуры или в другие сферы", - указала Науэрт.

Ещё интересней, что всего лишь в ноябре 2017 года во Вьетнаме на саммите АТЭС Трамп публично рассказывал совершенно о других планах по отношению к России. Тогда он не просто подтвердил свои предвыборные обещания – поладить с Москвой, но и даже признался, что с Россией лучше дружить, чем воевать.

Тогда казалось, что Трамп действительно серьёзно настроен на улучшение отношений с Россией, но вот теперь стало понятно, что Трамп подразумевает под словом "дружба". Ничего.

"Если мы посмотрим на динамику военных расходов Соединённых Штатов, если мы посмотрим на динамику размещения американских вооружённых сил, на присутствие американского флота в Чёрном море и так далее – естественно можно говорить об ужесточение американской позиции. Кроме того, если в период правления Обамы всё-таки осуществлялись контакты многочисленные по многим линиям, то сейчас они сведены к минимуму, не существует никакого постоянно действующего механизма партнёрства и в ближайшем будущем не предвидится никаких существенных прорывов", - заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Похоже, прорыва не стоит ждать и в далёком будущем, потому что Америка в последнее время особенно активно выдумывает такую несуществующую реальность, в которой вряд ли возможно найти хоть какие-то точки соприкосновения. К примеру, на этой неделе в Вашингтоне на саммите по стратегическому сдерживанию заместитель помощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политике заявил, что Россия не соблюдает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И в связи с этим Америка выдвигает России нечто похожее на ультиматум.

"Если Россия изменит своё агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет её размещать", - сказал заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной политики и противоракетной обороны Роберт Суфер.

О том, что Россия якобы нарушает договор РСМД, заявил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, но это было на прошлой неделе в Мюнхене, а уже на этой неделе в интервью прямо сказал, что Россия альянсу не угрожает – более того, Столтенберг отметил, что угрозы нет в отношении ни одной из стран НАТО.

"На сегодняшний день Соединённые Штаты Америки публично шантажируют Россию, обвиняя её в агрессивности, для того, чтобы в информационном пространстве, создавая воздействие непосредственно на общественное мнение, показать, что именно Россия агрессор. А Соединённые Штаты Америки якобы предпринимают меры для того, чтобы этого агрессора как-то купировать", - рассуждает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Причём, шантаж происходит на пустом месте, и, кажется, американцам и европейцам пора учить русский язык, если действительно хотят знать правду.

Наблюдая за тем, как США утопают в своих же иллюзиях, Хавьер Солана, бывший генеральный секретарь НАТО, написал статью, в которой предостерёг президента США от непоправимых ошибок. Главная их которых – считать Россию и Китай угрозами международному порядку.

"Разоружение перестало быть стратегическим приоритетом для США. Новая гонка вооружений, которую Трамп открыто поддерживает, похоже, уже началась. Если администрация Трампа продолжит делать акцент на идеях конфронтации, в итоге она может получить самосбывающееся пророчество", - говорится в статье.

Но вряд ли Трамп прислушается к этим советам. По данным СМИ, в Белом доме уже подготовили стратегию увеличения экспорта американского оружия целому ряду стран – от Восточной Европы до Юго-Восточной Азии. Базу покупателей намерены расширять просто – путём убеждения не приобретать вооружение из Китая и России. А это значит, что до тех пор, пока Трамп не сделает Америку снова великой – чего бы ему это не стоило – ни о какой дружбе с Россией и речи не будет и, прежде всего, потому, что это не выгодно. А побочные эффекты Трампа, кажется, не волнуют.

Вера Щирова, "В центре событий", "ТВ Центр".