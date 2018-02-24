Как изменилась жизнь в Крыму за четыре года

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За четыре постмайданных года властям Украины так и не удалось повысить качество жизни украинцев. Так заявил на этой неделе премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Все это нисколько не мешает украинским политикам при всяком удобном случае жалеть, что 4 года назад им не удалось заставить и Крым жить той же "веселой, бурной, насыщенной событиями" жизнью, которой живет сегодняшняя Украина.

Как начиналась "крымская весна", в кузнице в центре Симферополя помнят хорошо. Когда на киевском Майдане только загорелись горы покрышек, крымские кузнецы начали ковать стальные щиты. О том, что с новой Украиной им теперь не по пути, поняли сразу, передает "ТВ Центр".

"Когда начался, мягко говоря, прессинг на крымчан, когда крымчанин стало именем нарицательным. Это было просто противодействие, была защитная реакция, которая всколыхнула людей", - рассказал Олег Криворученко.

Олег Криворученко возглавил первую роту народных ополченцев. Уже к началу марта 2014 года именно такие добровольные дружины должны были обеспечить защиту крымчан от украинских националистов. Здесь уже хорошо знали, чем заканчиваются визиты так называемых поездов дружбы. Десанты с Майдана устраивали беспорядки и погромы по всей Украине

В итоге националисты в Симферополь ехать побоялись, свержение президента Украины в Крыму так и не признали. Уже с конца февраля 2014 года власти полуострова де факто перестали подчиняться приказам новой киевской власти.

Именно в стенах высшего законодательного органа Крыма были весной 2014 года приняты решения, которые дали крымчанам право самим определить свою судьбу. Неподалеку же памятник "вежливым людям". Тем самым, что просто обеспечили защиту этого права.

Несколько недель порядок в Крыму обеспечивали и бывшие бойцы "Беркута". Они же стояли стеной на границе с Украиной. Опаленные огнем "майдана", беркутовцы хорошо знали, от чего они охраняют полуостров.

Референдум о статусе Крыма проходил уже в независимом от Украины Крыму. К марту 2014 года от Киева здесь и правда мало чего зависело. Местные силовики перешли на сторону новой власти.

С момента референдума прошло всего четыре года. Но то, что казалось невозможным тогда, сегодня уже реальность. Впервые за много лет в Крыму сажают новые виноградники. Фермеры вспоминают, как на плантациях украинские олигархи строили виллы, а плодородную землю за бесценок отдавали под элитное жилье. 2014 стал хорошим годом для виноделов.

Через считанные месяцы заработают и две новые ТЭС. Они полностью обеспечат весь полуостров своим электричеством. Впервые за его историю. И все это в непростых условиях санкций. Вот и самый современный аэропорт, построенный своими силами, уже в мае примет новых пассажиров.

Уже скоро полуостров станет еще ближе к материковой России. На Крымском мосту асфальтируют автомобильные пролеты. Движение здесь откроют через несколько месяцев, а первые поезда пройдут в конце следующего года.

Борис Максудов "В центре событий", "ТВ Центр".