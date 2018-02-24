На севере Москвы в многоэтажном доме сгорели три балкона

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В многоэтажном доме на севере Москвы произошел пожар. По некоторым данным, загорелись три балкона. МЧС сообщает об одном пострадавшем. Также есть информация, что один человек погиб.

Один человек пострадал в результате пожара на проезде Кадомцева на севере столицы. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на московский главк МЧС. "В результате пожара на шестом этаже дома по адресу: проезд Кадомцева, д. 19 пострадал один человек и шесть спасены", - отметили в ведомстве.

В то же время, как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате пожара погиб один человек. Загорелись три балкона на шестом и седьмом этажах. Причины инцидента устанавливаются.

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