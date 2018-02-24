В Госдуме и Совфеде прокомментировали слова Трампа о мировой угрозе

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Дональд Трамп заявил, что если санкции против КНДР не дадут результата, то США перейдут ко "второй фазе", которая "может быть очень жесткой и очень печальной для мира". В Госдуме в субботу отметили, что эти слова опасны и провокационны. Заявление Трампа прокомментировали и в Совфеде.

Вашингтон рассчитывает, что его санкции в отношении Пхеньяна изменят поведение руководства КНДР, иначе США могут перейти ко "второй фазе", с которой мир бы не хотел столкнуться. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Заявление американского лидера в субботу прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что КНДР может воспринять слова Трампа о "второй фазе" как угрозу ядерной войны.

"Опасное и провокационное заявление. Это может быть воспринято, в том числе и в Пхеньяне, как декларация о намерении развязывания военных действий с использованием ядерных арсеналов. Трамп и Ким Чен Ын в своей риторике не уступают друг другу, и это не может не тревожить", - приводит его слова РИА Новости.

Со своей стороны первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, к чему может привести удар США по КНДР. "Я не знаю, чего добивается такими заявлениями и действиями Трамп. Нужно помнить, что КНДР граничит с Россией и Китаем, являющимися ядерными державами. И любой удар по Пхеньяну чреват уже большим конфликтом", — заявил Джабаров.

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