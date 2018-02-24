Путин внес в Госдуму поправки в закон о РАН
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий цели работы Российской академии наук (РАН).
Владимир Путин в субботу внес в Госдуму законопроект "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"К целям деятельности Российской академии наук предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования", - отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, предлагается отнести к задачам РАН проведение финансируемых за счет бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса.
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