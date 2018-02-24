Фуркад призвал не бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

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Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад высказался против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на призыв США отказаться от этапа Кубка мира в Тюмени. "Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени - правильное решение. Я буду рад принять в нем участие", - приводит его слова ТАСС.

Фуркад добавил, что "не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных".

Ранее стало известно, что на этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта, не примут участие спортсмены из США и Чехии.