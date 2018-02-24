Теги: Москва собянин строительство

Реконструкция центра реабилитации ветеранов и инвалидов в Троицком административном округе Москвы завершена, теперь комплекс оборудован современной техникой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об окончании реконструкции центра реабилитации ветеранов в новой Москве. "Завершили реконструкцию центра социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий рядом с деревней Ясенки", - написал он в Twitter.

Собянин отметил, что теперь центр "оборудован по последнему слову техники". Современный комплекс включает в себя водолечебницу, отделение восстановительного лечения и зал лечебной физкультуры.