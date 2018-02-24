В Госдуме рассказали о "настоящем позоре" США

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Заявление президента США Дональда Трампа о "позоре" России в Сирии не имеет ничего общего с реальностью, а слово "позор" применимо к Вашингтону за раздробленную Ливию, расчленение Югославии и войну в Ираке. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил американскому президенту Дональду Трампу на слова о "позоре" России и Ирана в Сирии.

"Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ (организация запрещена на территории России), появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке", — сказал депутат РИА Новости.

По словам Слуцкого, США больше пытаются "разделить страну на части, нисколько не заботясь на самом деле о ее населении". "Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили", - отметил парламентарий.

22 февраля сообщалось, что в результате авиаударов возглавляемой США коалиции в Сирии и Ираке с начала военной операции погиб 841 мирный житель.

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