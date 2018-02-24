Евгения Медведева: я похожа на Анну Каренину

Теги: Спорт россия фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что похожа на героиню романа Льва Толстого "Анна Каренина".

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сравнила себя с Анной Карениной. "Анну Каренину" я читала, смотрела несколько экранизаций. Моя произвольная программа поставлена по мотивам последнего фильма. Меня очень вдохновил образ Карениной. Думаю, мы похожи с ней и внешне, и чертами характера", — приводит ее слова "Газета.Ru".

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева завоевала серебро. Ее результат – 238,26 балла. Золото выиграла российская фигуристка Алина Загитова.