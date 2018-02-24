Канадские хоккеисты стали бронзовыми призерами ОИ-2018

Теги: Олимпиада канада хоккей спорт

Хоккеисты сборной Канады завоевали бронзу Олимпийских игр в Пхенчхане. Они одержали победу над соперниками из сборной Чехии - 6:4.

Хоккеисты канадской сборной победили чехов и стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости. Встреча завершилась со счетом 6:4

В составе победителей по дублю оформили Эндрю Эббетт и Крис Келли, по шайбе забросили Дерек Рой и Войтек Вольский. Авторами голов у чехов стали Мартин Ружичка, Ян Коварж и Роман Червенка.

В финале сборная Германии встретится с командой России. Игра состоится 25 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.

Читайте также:

Сборная Германии по хоккею сыграет с Россией в финале ОИ-2018

Сборная России по хоккею вышла в финал ОИ-2018

Женская сборная США по хоккею выиграла золото ОИ-2018