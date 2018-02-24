Канадские хоккеисты стали бронзовыми призерами ОИ-2018
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Хоккеисты сборной Канады завоевали бронзу Олимпийских игр в Пхенчхане. Они одержали победу над соперниками из сборной Чехии - 6:4.
Хоккеисты канадской сборной победили чехов и стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости. Встреча завершилась со счетом 6:4
В составе победителей по дублю оформили Эндрю Эббетт и Крис Келли, по шайбе забросили Дерек Рой и Войтек Вольский. Авторами голов у чехов стали Мартин Ружичка, Ян Коварж и Роман Червенка.
В финале сборная Германии встретится с командой России. Игра состоится 25 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.
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