Лавров обсудил с главой МИД Швеции урегулирование в Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём. Стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Министры иностранных дел России и Швеции Сергей Лавров и Маргот Вальстрем обсудили по телефону урегулирование в Сирии в контексте дискуссий в Совбезе ООН относительно принятия резолюции. Разговор состоялся по инициативе шведской стороны, отмечается на сайте МИД России.

Накануне Лавров заявил, что Россия готова поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, однако в ней нет гарантий перемирия. По его словам, Москва готова согласовать текст для того, чтобы данный документ был действенным и основанным на гарантиях всех сторон.

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