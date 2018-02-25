Россия завоевала золото Олимпиады в хоккее

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Российские хоккеисты обыграли сборную Германии в финальном матче олимпийского турнира по хоккею. Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 4:3 в пользу команды России. Для российской сборной эта победа стала первой в истории ее участия в Олимпийских играх.

Российские хоккеисты обыграли сборную Германии в финале олимпийского турнира. Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков назвал матч драмой со счастливым концом.

"Это победа, которую ждала вся страна, вся делегация. Ребята ее заслужили. Драматическая концовка третьего периода, победная шайба в овертайме, создали необычайный праздник. Из вялой игры все это превратилось для нас в драму со счастливым концом", - передает его слова ТАСС.

Первую шайбу в матче забил Вячеслав Войнов, поразив ворота германцев за пол-секунды до конца первого периода. Во втором периоде Феликс Шютц сравнял счет. В третьем отрезке матча Германия и Россия забили по два гола. В российской сборной оба раза отличился Никита Гусев. Вторая шайба Гусева за 56 секунд до конца периода перевела игру в овертайм. В дополнительное время победу россиянам принес Кирилл Капризов.

В последний раз российские хоккеисты завоевывали золото в 1992 году в составе Объединенной команды. Тогда сборная также выступала под олимпийским флагом.