10:57, 25 февраля 2018

Российские хоккеисты спели гимн России во время награждения

Теги:  Спорт  гимн  хоккей  россия  олимпиада

Российские хоккеисты, завоевавшие золото олимпийского турнира, исполнили гимн России во время награждения. Россияне в финальном матче обыграли команду Германии со счетом 4:3. Во время награждения, когда звучал олимпийский гимн, российские хоккеисты произносили слова гимна России.

Российские хоккеисты исполнили гимн России во время награждения на Олимпиаде. Об этом сообщил ТАСС с места событий. 

Во время награждения золотыми медалями российские хоккеисты под звуки олимпийского гимна произносили слова гимна России. 

В финальном матче олимпийского турнира по хоккею российская сборная одержала победу над командой Германии. Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 4:3 в пользу россиян. Самым ценным игроком олимпийского турнира признан Илья Ковальчук.

Новости по теме Олимпиада — 2018

Другие новости

В других СМИ