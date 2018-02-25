Российские хоккеисты спели гимн России во время награждения

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Российские хоккеисты, завоевавшие золото олимпийского турнира, исполнили гимн России во время награждения. Россияне в финальном матче обыграли команду Германии со счетом 4:3. Во время награждения, когда звучал олимпийский гимн, российские хоккеисты произносили слова гимна России.

Российские хоккеисты исполнили гимн России во время награждения на Олимпиаде. Об этом сообщил ТАСС с места событий.

Во время награждения золотыми медалями российские хоккеисты под звуки олимпийского гимна произносили слова гимна России.

В финальном матче олимпийского турнира по хоккею российская сборная одержала победу над командой Германии. Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 4:3 в пользу россиян. Самым ценным игроком олимпийского турнира признан Илья Ковальчук.